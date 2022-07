In Rheinland-Pfalz scheint eine neue Betrugsmasche aufzukommen. Das Bad Dürkheimer Amtsgericht spricht vom „falschen Gerichtsvollzieher“. Dabei forderten Unbekannte per Telefon als angebliche Gerichtsvollzieher zur Zahlung von Geldbeträgen auf, oder es würden per SMS Zahlungsaufforderungen angeblicher Gerichtsvollzieher versandt. Vorgekommen sind solche Fälle laut Gericht in Cochem und in Pirmasens. Das Amtsgericht stellt klar: „Ein Erstkontakt zum Schuldner findet nicht telefonisch oder per SMS statt.“ Auch das Landesamt für Steuern rät, nicht auf Forderungen und Mahnungen per SMS, E-Mail oder Telefon einzugehen.

Betrüger verschickten derzeit folgenden Text: „Ihre offene Forderung mit der Nummer R110285 wurde trotz mehrerer Mahnungen nicht beglichen. Am (xx.) 2022 wird der Gerichtsvollzieher die vorsorgliche Pfändung Ihres Hausrates vornehmen. Sie können das Pfändungsverfahren vermeiden, indem Sie den offenen Betrag sofort über Ihren Zahlungslink bezahlen.“ Dabei handele es sich „eindeutig um eine Betrugsmasche“.