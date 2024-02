Wegen des Fasnachtsumzugs am Dienstag, 13. Februar, bleibt das Amtsgericht Bad Dürkheim an diesem Tag geschlossen. Ein gesonderter Bereitschaftsdienst wird nicht eingerichtet, da eine ausreichende Anzahl an Mitarbeitern dennoch den Dienst vor Ort verrichten wird. Neue Sprechzeiten gelten bis auf Weiteres für das Grundbuchamt und das Nachlassgericht. Aufgrund der derzeitigen Personalsituation müssen beide für den allgemeinen Publikumsverkehr sowie telefonische Anfragen mittwochs geschlossen bleiben. Hiervon unberührt bleiben Termine nach entsprechender Vereinbarung. Im Übrigen verbleibt es bei den eingerichteten Sprechzeiten von Montag bis Donnerstag, 9 bis 11.30 Uhr, in Eilfällen auch 14 bis 15.30 Uhr, und Freitag, 9 bis 11.30 Uhr. Der Zutritt zu öffentlichen Sitzungen ist stets möglich.