Enthielt ein Brief, den ein 72-jähriger Mannheimer im Februar 2022 an eine Amtsärztin des Gesundheitsamts des Landkreises Bad Dürkheim geschickt hat, eine versuchte Nötigung? Das war die Frage in einem Prozess am Mittwoch am Amtsgericht.

In dem Brief drohte der Schreiber der Amtsärztin damit, dass er sie persönlich für alle Schäden haftbar machen werde, die durch von ihr angeordnete Pandemie-Maßnahmen entstünden.