Die Kreisstraße K16 zwischen Wachenheim und Rotsteig wird ab Sonntag, 20. Februar, zwischen 19 und 6 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Grund ist wie in den vergangenen Jahren der Schutz von Grasfröschen, Feuersalamandern und Erdkröten, die in den nächsten Tagen ihre Wanderung zu ihren Laichgewässern beginnen.

Die Tiere kriechen oder springen in den Abend- und den frühen Morgenstunden über die Straße. Um die Amphibien davor zu schützen, überfahren zu werden, wird die Strecke über Nacht gesperrt. Der genaue Termin ist witterungsabhängig und wird daher jedes Jahr kurzfristig festgelegt. Dabei stimmt sich die Kreisverwaltung mit der Ortsgruppe Mittelhaardt des Naturschutzbunds (Nabu) ab. Auch in diesem Jahr beobachtet ein Vertreter des Nabu Mittelhaardt in den späten Abend- und frühen Morgenstunden die wandernden Amphibien und meldet Sichtungen an die Untere Naturschutzbehörde im Kreishaus. Die Sperrung wird bestehen bleiben, bis die Amphibien ihre Wanderungen abgeschlossen haben, was voraussichtlich Ende März oder Anfang April der Fall ist.

Viele Amphibien stehen auf der Roten Liste

„Diese Maßnahme wird viele Amphibien vor dem Tod bewahren“, teilt die Kreisverwaltung mit. Amphibien gehören zu den am meisten bedrohten Tiergruppen, weil viele Laichgewässer und Lebensräume verloren gingen und weil ihre Wanderstrecken von Straßen durchzogen werden. Rund 50 Prozent der heimischen Arten stehen auf der Roten Liste. Sie unterliegen dem besonderen Artenschutz.

Vor mehr als 20 Jahren hatten Untersuchungen zwischen Lindenberg und Wachenheim eines der bedeutendsten Amphibienvorkommen in ganz Rheinland-Pfalz festgestellt. Würden während der Hauptwanderzeiten auf der K16 Autos fahren, käme es „zu einem Massensterben, zudem kann es auch für die Autofahrer gefährlich werden, wenn sich durch überfahrene Tiere ein Schmierfilm auf der Straße bildet“, informiert die Untere Naturschutzbehörde.

Polizei wird Sperrung kontrollieren

Wie die Behörde weiter schreibt, beginnen Grasfrösche, Feuersalamander und Erdkröten ihre Wanderungen in den ersten milden Nächten und bei hoher Luftfeuchtigkeit. „Sie kommen dann in solchen Massen aus ihren Winterverstecken, dass sich ein Überfahren kaum vermeiden lässt, zumal sie als wechselwarme Tiere gerne auf dem wärmenden Asphalt der Straße verweilen“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Außerdem sterben viele Amphibien allein durch den von einem Fahrzeug erzeugten Luftdruck, der bei einem Tempo von über 30 Kilometern pro Stunde zwischen den Rädern auftritt“, informiert die Untere Naturschutzbehörde.

Die Polizei wird laut Kreisverwaltung die nächtliche Sperrung kontrollieren. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro rechnen.