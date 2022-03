Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat die Schaltung an der Ampelkreuzung in Wachenheim verändert. Seit Mittwoch haben die Autos, die in Richtung Bad Dürkheim oder Neustadt unterwegs sind, 35 statt wie bisher 20 Sekunden Zeit, die Kreuzung zu passieren. Grund für diese Entscheidung sind laut Dienststellenleiter Martin Schafft die teils erheblichen Rückstauungen aus Richtung Bad Dürkheim. Der Verkehr durch Wachenheim hatte in den vergangenen Wochen stark zugenommen, weil die B271 derzeit in Richtung Neustadt gesperrt ist. Grund für die Sperrung ist der Bau einer neuen Anschlussstelle bei Friedelsheim.

Die Veränderung der Ampelschaltung sei von Wachenheims Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) und anderen angeregt worden. Zunächst hatte der Landesbetrieb darauf gesetzt, dass sich die Verkehrsteilnehmer nach einigen Tagen umorientieren würden. Das sei zwar auch geschehen, zu Spitzenzeiten sei es aber weiter zu den Staus gekommen, teilt der LBM mit.

„Die Verlängerung der Grünzeit auf der L 516 aus Richtung Norden geht natürlich zu Lasten der anderen Fahrtrichtungen“, so Schafft. Die Grünphase für die Fußgänger bleibe aber bestehen. Sollte es nun zu Problemen in die andere Fahrtrichtung kommen, müsse die Änderung zurückgenommen werden, betont er.

Er kündigte außerdem an, das bei einer Vollsperrung der B271 in der nächsten Bauphase die „dann geänderte Verkehrslage mit deutlich stärkerem Verkehr auch in der Süd-/Nord-Richtung in die Überlegungen miteinbezogen werden“. Dann könne sich die Ampelschaltung auch wieder ändern.