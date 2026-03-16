Die bereits vor Weihnachten angekündigten Ampeln an der B271 werden diese Woche aufgestellt. Zuvor hatte es Diskussionen zwischen den Behörden gegeben.

An den Anschlussstellen Bruch und Am Neuberg an der B271 werden in den kommenden Tagen nun doch provisorische Ampelanlagen installiert. Das hat die Stadtverwaltung Bad Dürkheim mitgeteilt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hatte die Maßnahme bereits kurz vor Weihnachten angekündigt. Bis Mitte Januar sollten die Ampeln an den beiden Kreuzungen installiert sein.

„Intensive Gespräche“ zwischen den Behörden

Vor allem an der Neuberg-Kreuzung hatten sich in den vergangenen Jahren die Unfälle gehäuft. Ziel der Maßnahme ist es laut Stadtverwaltung, die Verkehrssicherheit an den stark frequentierten Anschlussstellen zu erhöhen und den Verkehrsfluss besser zu steuern. Gegen die vom LBM angekündigte Ampellösung hatte es von Seiten der Kreisverwaltung Bedenken gegeben. Worin diese genau bestanden haben, bleibt unklar. „Vor dem Aufbau der Ampelanlage fanden intensive Gespräche zwischen allen Beteiligten statt, die jedoch keine andere kurzfristige Lösung ergaben“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Dürkheim.

Die Ampeln sollen nun bis Freitag, 20. März, in Betrieb genommen werden. „Beim Aufbau der Anlagen kann es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Eine Vollsperrung der B271 ist nach aktuellem Stand jedoch nicht erforderlich“, so die Stadtverwaltung.

Nach der Inbetriebnahme würden die Ampeln „sorgfältig beobachtet und überwacht“. So könnten die Behörden bei Bedarf Anpassungen an der Steuerung vornehmen, um den Verkehrsfluss zu optimieren und Rückstaus möglichst gering zu halten, so die Stadt.