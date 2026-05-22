Der Versuch mit den Ampeln an der B271 bei Bad Dürkheim ist zunächst auf ein Jahr befristet. Wie bewertet die Polizei die ersten Erfahrungen?

Seit Mitte März stehen an der B271 Auf- und Abfahrt in Richtung Neuberg und ins Gewerbegebiet Bruch Ampeln. Wie bewertet die Polizei Bad Dürkheim die Änderung? „Für eine Bewertung ist die Zeit noch sehr kurz“, sagt Inspektionsleiterin Katja Bauer. „Man braucht einen längeren Zeitraum, um sich ein komplettes Bild zu verschaffen.“

Die Autofahrer bräuchten ebenfalls Zeit, um sich an die Umstellung zu gewöhnen – gerade, wenn sie die Strecke regelmäßig fahren würden und die bisherige Regelung ohne Ampeln gewöhnt seien. Anfang April war es am Neuberg zu einem Unfall gekommen, weil ein 86-Jähriger die Ampel übersehen hatte und auf der B271 mit einem anderen Fahrzeug kollidiert war. Allerdings gibt es in sozialen Medien neben negativen auch einige positive Kommentare zu der neuen Regelung. „Was man sagen kann: Die B271 ist eine Vorfahrtstraße. Bevor die Ampeln installiert wurden, wurde an der Stelle mit höherer Geschwindigkeit gefahren als dies jetzt der Fall ist“, erklärt Anne Brockmann, die derzeit in der Leitung der Bad Dürkheimer Polizeiinspektion eingesetzt ist.

Die Kreuzung am Neuberg zählte laut Polizei im vergangenen Jahr zu den Unfallhäufungsstellen in der Region. Der Versuch mit den Ampeln ist auf ein Jahr befristet. Danach soll entschieden werden, wie es weitergeht. „Die Behörden stehen bis dahin in engem Austausch“, versichert Bauer.