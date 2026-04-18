Ab Montag, 20. April, ist die Altenbacher Straße in Ungstein zwischen Café Leeze und Kreisel nur noch einseitig befahrbar. Der Verkehr wird in diesem Bereich mit einer Ampelanlage geregelt.

Grund: Die Schieberkappen werden ausgebaut. Zuständig ist die Firma Creos. Den Ausbau hatten zuletzt Anwohner der Altenbacher Straße gefordert. Die veralteten Schieberkappen hatten dazu geführt, dass sich der Verkehrslärm in Folge der unebenenen Fahrbahn verschlimmerte. Die Stadt hatte zu Beginn der Woche noch keinen Termin für einen Austausch nennen können.

Der Austausch soll bis zum 16. Mai dauern.