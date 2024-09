Margarete Rebmann gibt ihren Schmuckladen „Mare“ in der Dürkheimer Innenstadt nach 22 Jahren auf. Ab dem 1. Oktober wird Georg Amling übernehmen und damit sein achtes Geschäft in der Kurstadt führen. „Der Name wird bleiben, das Schmucksegment werden wir auch weiterführen. Allerdings plane ich, aus dem Mare einen Concept Store zu machen“, erklärt Amling. Er will auch Taschen, Schuhe und Mode anbieten.

Rebmann, die gerade einen Räumungsverkauf gestartet hat, wird dem Geschäft auch ab Oktober erhalten bleiben. Sie werde Amling, der auch die einzige Mitarbeiterin des Mare übernehmen will, beim Einkauf beratend zur Seite und im Laden ihren Stammkunden stundenweise zur Verfügung stehen.