Wegen der im vergangenen Sommer im Kreis Bad Dürkheim ausgebrochenen Amerikanischen Faulbrut bei Bienen ist im Frühjahr noch keine Entspannung in Sicht. Wie die Kreisverwaltung auf Anfrage mitteilte, müssen die Imker weiterhin zwei Allgemeinverfügungen beachten. Die erste ist bereits seit 18. Juli in Kraft. Hier geht es um das Einrichten von Sperrzonen. Diese wurden ein bis drei Kilometer um die Standorte der von der Bienenseuche betroffenen Völker eingerichtet. Seitdem gilt: Es dürfen grundsätzlich keine Bienen in die Sperrbezirke oder aus diesen heraustransportiert werden.

Derzeit werden laut Kreisverwaltung die Bienen in den Sperrbezirken nachbeprobt. „Bislang sind alle Ergebnisse negativ, es wurde also bislang keine Amerikanische Faulbrut mehr nachgewiesen“, so die Kreisverwaltung. Über eine Aufhebung der Sperrbezirke könne aber erst entschieden werden, „wenn alle notwendigen Nachproben keine weiteren Nachweise von Amerikanischer Faulbrut ergeben haben“, so die Kreisverwaltung.

Weiter in Kraft bleibt eine am 11. Dezember 2025 erlassene Allgemeinverfügung. Darin geht es um die sogenannten Gesundheitszeugnisse. Es ist vorgeschrieben, dass ein Gesundheitszeugnis für Bienenvölker im Landkreis nur anerkannt werden kann, wenn es auf Grundlage einer Futterkranzprobe erstellt wurde. Ein Gesundheitszeugnis ist nötig, um Bienenstöcke zwischen Landkreisen transportieren zu dürfen. Diese Allgemeinverfügung gilt noch bis zum 31. Dezember 2026.