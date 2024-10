Der Ambulante Hospizdienst bietet Interessierten einen Basis-Kurs zur Letzten Hilfe an. Teilnehmer sollen darin lernen, was sie für ihre Mitmenschen am Ende des Lebens tun können. „Wissen um Letzte Hilfe und Umsorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen muss (wieder) zum Allgemeinwissen werden“, heißt es in einer Mitteilung des Hospizdienstes.

In dem Kurs geht es um die Themen: Sterben als Teil des Lebens, Vorsorgen und entscheiden, Leiden lindern und Abschied nehmen. Der Kurs findet am Dienstag, 8. Oktober, 17 bis 21 Uhr, im Schulungsraum der Awo Sozialstation, Thymianweg 2, in Bad Dürkheim statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Weitere Infos unter www.letztehilfe.info. Fragen und Anmeldung bei Christiane Kicherer, 06322 989061 oder hospiz-ambulant-duew@awo-pfalz.de.