Nach der mit Platz drei in der Fußball-Bezirksliga erfolgreichsten Saison in der Vereinsgeschichte, will der FV Freinsheim diese überragende Spielzeit in der Ende Juli beginnenden neuen Runde bestätigen. Der Kader ist zum großen Teil zusammengeblieben.

„Wir stützen uns auf das Gerüst aus der vorigen Spielzeit. Die Mannschaft ist eingespielt und die Automatismen greifen“, sagt Trainer Christian Schäfer und versprüht