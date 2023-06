Der Name ist bei „Wein & Musik unter den Linden“ in Weisenheim am Sand Programm. Am Obertor in der Dorfmitte können die Festbesucher von Freitag, 23., bis Montag, 26. Juni, Tropfen ortsansässiger Weingüter verkosten, dazu gibt es Livemusik und verschiedene Speisen. Neben Weingütern geben am Festplatz „Unter den Linden“ auch Weisenheimer Vereine und Gruppen an elf Ausschankstellen ihr Bestes.

Für die kleinen Gäste wartet ein kleiner Vergnügungspark. Am Freitag, 20 Uhr, spielen die Hot Wine Punchers. Wanderlustige dürfen sich am Samstag ab 15 Uhr mit den Wanderführerinnen Karin Josy und Andrea Honacker auf eine geführten Weinbergswanderung durch die Gemarkung begeben. Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind eine Wein- und Schnapsprobe, ein kleiner Imbiss, musikalische Unterhaltung, das Weisenheimer Weinglas sowie Informationen und Geschichten über die Gemeinde. Eine Anmeldung ist beim i-Punkt Freinsheim möglich, Telefon 06353 989294. Um 20 Uhr treten Human Five auf.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, musikalisch begleitet von Two4you. Zudem präsentieren sich am Sonntag gegen 16 Uhr die Tanzgruppen des SV Weisenheim. Olli Roth verbreitet ab 19.30 Uhr Partystimmung. Den Abschluss markieren am Montag ab 19.30 Uhr die Beat Brothers. Das Festprogramm finden Interessierte auf www.weisenheimamsand.de unter Veranstaltungen.