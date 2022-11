Am Wochenende lädt die evangelische Kirchengemeinde zum Weihnachtsmarkt für Brot für die Welt ein. Geöffnet ist am Samstag, 3. Dezember, 17 bis 20 Uhr, und Sonntag, 4. Dezember, 13 bis 18 Uhr. Los geht es am Samstag, 17 Uhr, mit einem Nikolausabend in der Kirche. Um 20 Uhr endet das Markttreiben rund um die Kirche.

Stockbrot bei den Pfadfindern

Am Sonntag markiert ein Gottesdienst um 13 Uhr den Auftakt, den der Leiter des Diakonischen Werks Pfalz, Albrecht Bähr, eröffnet. Auf jüngere Besucher wartet bis 18 Uhr eine Eisenbahn, bei den Pfadfindern kann Stockbrot ins Feuer gehalten werden. Daneben lockt ein Trödelmarkt, im Katharina-von-Bora-Haus ist die Kuchentheke geöffnet und in der Kirche die Grippe zu besichtigen. Ab 16.30 Uhr spielt der Posaunenchor adventliche Weisen.