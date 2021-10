Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bad Dürkheim lädt für Samstag, 23., und Sonntag, 24. Oktober, zum Rommé-Wochenende in die Mannheimer Straße 16 am Dürkheimer Bahnhof ein. Gespielt wird nach den Romméregeln des Deutschen Skatverbandes. Beginn ist am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Gespielt werden je drei Serien pro Tag. Der Einsatz beträgt 50 Euro für die Gesamtwertung der sechs Serien, in der Tandemwertung 25 Euro pro Person. Das Startgeld wird in Form von Geldpreisen nach Abzug vom Kartengeld voll ausgespielt. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06322 5158 oder per E-Mail an rainer.fries@t-online.de. An beiden Tagen gibt es Mittagessen für sechs Euro, hier wird bis Mittwoch, 20. Oktober, um Vorbestellung gebeten. Gesperrte Spieler haben keine Startberechtigung.