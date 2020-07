Am Sonntag verständigte eine 50-jährige Zeugin die Polizei, weil sie am Schlangenweiher im Eppental zwei Camper dabei beobachtete, wie sie im Wald einen Gaskocher benutzten. Ihr Wohnmobil hatten sie auf einem unbefestigten Weg abgestellt. Die Beamten sprachen einen 50-jährigen Camper, der mit seinem Enkel unterwegs war, auf die Gefahren an, die offenes Feuer in einem Waldgebiet mit sich bringt.

Nach eigenen Angaben haben die beiden Camper am Schlangenweiher nur kurz Rast gemacht und sich mit einem Campingkocher Essen zubereitet. Zu einer Gefährdung durch das offene Feuer des Kochers sei es aber nicht gekommen, betont die Polizei in ihrem Bericht. Nach dem Gespräch packten die Camper ihre Sachen und fuhren weiter.