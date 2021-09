Auch ihr im vergangenen Jahr geplanter Auftritt ist der Pandemie zum Opfer gefallen: Nun kommt Kabarettistin Katie Freudenschuss am Samstag – und nicht wie berichtet am Freitag – zum Nachholtermin ins Dürkheimer Haus. Die Veranstaltung ist lange ausverkauft, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für den Auftritt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) am Samstag gelten die 3-G-Regeln. Freudenschuss präsentiert das Programm „Einfach Compli-Katie!“. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt.