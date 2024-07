Am Wochenende haben Unbekannte die Scheibe eines Autos eingeschlagen, das auf dem Schotterparkplatz vor dem Krankenhaus in Bad Dürkheim abgestellt war. Das meldet die Polizei. Die Seitenscheibe des VW Golf sei mit einem unbekannten Gegenstand zertrümmert worden, so die Beamten. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 500 Euro und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.