Am Donnerstag, 7. Januar, nimmt das Impfzentrum in der Salierhalle in Bad Dürkheim seinen Betrieb auf. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Seit Montag können über das Land Impftermine vereinbart werden, auch erste Termine für das Impfzentrum in Bad Dürkheim wurden schon vereinbart.

„Wir freuen uns, dass es losgeht“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Man stehe seit Mitte Dezember, wie gefordert, in den Startlöchern. „Klar ist aber auch, dass der Betrieb erst anlaufen muss und Impfstoff nur nach und nach zur Verfügung steht. Es wird noch Monate dauern, bis ein Großteil der Kreisbewohnerinnen und -bewohner geimpft sein wird“, so der Landrat weiter. Der Impfstoff wird zentral über das Land Rheinland-Pfalz an die Impfzentren verteilt.

Terminvergabe via Hotline oder online

Dass es mit den Impfungen losgehe, sei ein wichtiges Signal und werde konkret Leben retten. „Aber wir müssen uns dennoch bewusstmachen, dass uns die Pandemie und die damit verbundenen schützenden Maßnahmen noch eine Zeit lang begleiten werden.“

Im ersten Schritt können sich Menschen über 80 Jahren und Mitarbeitende von Pflegeeinrichtungen, mobilen Pflegediensten und medizinisches Personal impfen lassen, heißt es aus der Kreisverwaltung zu den geltenden Regelungen. Die Terminvergabe erfolgt über das Land über die Termin-Hotline 0800 5758100 oder online über www.impftermin.rlp.de. Nur die Personengruppen, die im ersten Schritt geimpft werden können, sollten die Termin-Hotline nutzen, um sie nicht zu überlasten.

Mobiles Team startet am Mittwoch

Über das Land werden die Personen „ihrem“ Impfzentrum zugewiesen: Für Bad Dürkheim, Grünstadt, die Verbandsgemeinden Freinsheim, Leiningerland und Wachenheim ist das das Impfzentrum in Bad Dürkheim. Personen aus Haßloch und den Verbandsgemeinden Lambrecht und Deidesheim werden im Impfzentrum in Neustadt versorgt. Auch dieses nimmt seinen Betrieb am Donnerstag auf.

Zusätzlich zu den Impfzentren schickt das Land über den Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Mobile Impfteams in Pflegeeinrichtungen, um dort vor Ort zu impfen. Die Organisation liegt beim DRK Landesverband. Im Kreis Bad Dürkheim wird als erstes im AWO Seniorenzentrum Lambrecht am Mittwoch, 6. Januar, geimpft.