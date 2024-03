Vor Kurzem hat der Bauhof der Stadt Bad Dürkheim am barrierefreien Radweg im Fronhof eine neue Sitzgruppe errichtet. Auch eine Hinweistafel auf den Radweg sowie Fahrradständer wurden am Rande des Neubaugebiets installiert. Die Sitzgruppe ist auch für Menschen im Rollstuhl geeignet. „Wir finden das Ganze sehr schön – aber nicht nur wir“, berichtete der stellvertretende Bauamtsleiter Steffen Wietschorke vergangene Woche im Bauausschuss. Die Sitzgruppe sei zum Treffpunkt für Jugendliche geworden. Dies störe Anwohner. Daher habe die Stadt entschieden, die Sitzgruppe einige Hundert Meter weiter auf die andere Seite der Bahnlinie am Radweg zu verlegen.