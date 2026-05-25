An die Sperrung der Altstadt für den Autoverkehr hat sich die Politik in der Stadt Freinsheim noch nicht herangetraut. Die Grünen haben jetzt einen neuen Vorstoß gewagt.

Seit Jahren wird in Freinsheim darüber diskutiert, wie der Verkehr aus der Altstadt verbannt werden könnte. Trotz eines seit einigen Jahren vorliegenden Verkehrskonzepts scheute sich der Stadtrat bislang, das Thema anzupacken. Die Fraktion der Grünen hat nun am Donnerstag mit einem eigenen Antrag versucht, der Debatte neuen Schwung zu verleihen. „Wir möchten, dass ein Zeitplan vorgelegt wird, damit wir das in dieser Legislaturperiode noch umgesetzt bekommen“, sagte Fraktionssprecherin Selina Bender. Ihr Fraktionskollege Klaus Schmitz ergänzte, dass als flankierende Maßnahme der Altstadt-Entlastungsparkplatz an der Quelle schließlich jetzt gebaut sei.

Bürgermeister Jochen Weisbrod (CDU) verwies darauf, dass jede Fraktion in den vergangenen Jahren diesen Antrag schon gestellt habe. „Es wird eine Lösung geben“, versicherte er. So lange die Baustelle in der Erpolzheimer Straße noch nicht beendet sei, sei eine Sperrung aber nicht möglich, betonte er. Diese werde nach aktueller Planung zum 1. Juli fertig sein. Er könne jedoch nicht sagen, wann genau man die autofreie Altstadt realisieren könne. „Ich strebe aber eine zeitnahe Sperrung des Marktplatzes an“, so Weisbrod.

SPD will versenkbare Poller

Christian Muly (SPD) erinnerte daran, dass bereits seit mehr als 30 Jahren über dieses Thema diskutiert werde. 2018 habe die SPD hierzu einen Antrag gestellt. Die Sperrung sei auch Teil des SPD-Wahlprogramms gewesen. Darin forderte die Partei „die unmittelbare dauerhafte Verhinderung des Durchgangsverkehrs durch einen Sperrpfosten (Poller) an der bereits dafür vorbereiteten Stelle an der Kreuzung Hauptstraße/Korngasse“. Um die Beeinträchtigungen der Anwohner und Gewerbetreibenden möglichst gering zu halten, sollten diese Sperrpfosten elektrisch versenkbar sein, so die SPD. Muly äußerte wie Weisbrod in der Sitzung am Donnerstag Zweifel daran, ob es sinnvoll sei, vor der Beendigung der Baustellen das Thema anzugehen. Verkehrslenkungen in einem größeren Ausmaß könne man dagegen erst mittelfristig angehen, sagte Muly zu einem Anwohner der Martinstraße, der sich über hohen Durchgangsverkehr beklagte.

Weisbrod sprach in diesem Zusammenhang von „flankierenden Maßnahmen“, die für die Verkehrssituation in Freinsheim wichtig seien. So habe man in der Haintorstraße und in der Breiten Straße Bodenwellen eingebaut, die den Bereich etwas „abgepuffert“ hätten. Seit einiger Zeit kämpfe er bei der Verwaltung um Parkraum-Markierungen in der Burg- und Friedhofstraße, damit der Parkplatz an der Quelle besser genutzt werde.

Keine Zufahrt mehr zum Marktplatz

Auf Anfrage der RHEINPFALZ sagte Weisbrod am Freitag, dass es angedacht sei, eine Durchfahrt von Osten Richtung Rathaus-Café zu verhindern. Die Frage sei jedoch, wo genau die Poller platziert werden könnten. So soll die Zufahrt zum Saarhof weiterhin möglich sein.

Die CDU präsentierte am Ende der Debatte im Stadtrat einen eigenen Vorschlag, der als weitergehender Antrag schließlich zur Abstimmung stand: Um das Thema wird sich weiterhin der Arbeitskreis Verkehr sowie der zuständige Ausschuss kümmern. Auch die Grünen votierten dafür.