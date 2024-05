Die Vorbereitungen laufen bereits seit Anfang der Woche: Am Donnerstag, 30. Mai, startet das Freinsheimer Altstadtfest, die offizielle Eröffnung ist am Freitag, an dem auch das Programm in den Höfen, Gaststätten und auf dem Marktplatz beginnt.

„Am Donnerstag begrüßen Sie die Freinsheimer Winzer und Gastronomen auf den Plätzen in der historischen Altstadt“, kündigt der Verkehrsverein an, der Ausrichter des Altstadtfestes ist. Von Freitag bis einschließlich Sonntag, 2. Juni, kann an sieben Orten in der Altstadt gefeiert werden.

Am Freitag geht es um 16 Uhr los, am Samstag und Sonntag jeweils um 11.30 Uhr. Schluss ist an allen Tagen um Mitternacht. Am Freitag, 16 Uhr, und am Samstag, 11.15 Uhr werden öffentliche Stadtführungen angeboten. Treffpunkt ist am Historischen Rathaus. Am Sonntag haben bei einem verkaufsoffenen Sonntag die Geschäfte in der Altstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung des Altstadtfestes ist am Freitag, 18 Uhr, auf dem Marktplatz. Dabei wird die Freinsheimer Weinprinzessin Jana Werner die Gäste begrüßen.

Musik in Höfen und auf dem Marktplatz

Im Retzerpark, im Saarhof, An der Bach, in der Weinstube Weinreich und auf dem Marktplatz ist an einem oder an allen drei Tagen des Altstadtfestes Livemusik zu hören. Gefeiert wird außerdem bei Wein & Koshary im Von-Busch-Hof und in der 0815 extrem gut Lounge in der Burgstraße. Bei Wein & Koshary wird ägyptisches Essen zu Weinen aus Freinsheim serviert. Flammkuchen, Pfälzer Sangria und Lounge Musik gehören zum Angebot von 0815 extrem gut Lounge. Das Weingut Kassner-Simon ist im Retzerpark. Dort spielen am Freitag ab 18 Uhr die Pink Panthers Schlager, Rock und Pop. Am Samstag sind ab 18 Uhr Coversongs von Grenzenlos zu hören und am Sonntag sind ab 16 Uhr wieder die Pink Panthers im Retzerpark.

Im Saarhof schenken die Weingüter Langenwalter-Gauglitz, Weisbrod und Reibold aus. Handgemachte Musik aus der Pfalz spielen am Freitag ab 19 Uhr Acoustic4you. Am Samstag will ab 19 Uhr die Partyband für Stimmung sorgen und am Sonntag ist Classic Rock von Pureacoustic angesagt. Auf dem Marktplatz versorgen das Weingut Kirchner und der Winzerhof Rehg die Gäste. Hier spielt am Sonntag ab 18 Uhr Trudy van Fredward akustischen Pop und Rock.

An der Bach ist der Standort der Weinstube an der Bach und des Spielzeughaus Museums & Cafés. Hier gibt es am Samstag ab 18 Uhr Rock, Funk, Soul und Disco von Amokoustic. In der Weinstube Weinreich treten am Freitag und Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr 2Motion mit bekannten Songs auf.