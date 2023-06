Beim Altstadtfest ist eine Freinsheimerin am späten Freitagnachmittag durch einen umfallenden Kühlschrank leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein Lkw-Fahrer kurz zuvor wegen eines Ausweichmanövers in der Hauptstraße mit einem Weinstand kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurde der Stand stark beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, gingen dabei zahlreiche Weinflaschen zu Bruch. Durch die Kollision fiel auch ein Kühlschrank um. Die am Rücken verletzte 47-Jährige lehnte laut Polizei eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Der Lkw-Fahrer aus Straßburg muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.