Das Altstadtfest in Freinsheim wird von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, rund um den Marktplatz, im Retzerpark, im Saarhof und im Bärenhof gefeiert. Die Freinsheimer Winzer und Gastronomen haben Konzerte geplant, außerdem gibt es öffentliche Stadtführungen und einen verkaufsoffenen Sonntag der Einzelhändler.

Offiziell eröffnet wird das Altstadtfest um 19 Uhr von Weinprinzessin Michelle Fleischmann auf dem Marktplatz. Schon um 18 Uhr spielen die Pink Panthers aktuelle Hits und Oldies im Retzerpark. Ab 19 Uhr gibt es bei Acoustic4You handgemachte Musik aus der Pfalz im Saarhof, zeitgleich präsentieren Glanzblick & Friends Acoustic Pop in der Weinstube Weinreich.

Stadtführungen am Freitag und Samstag

Am Samstag, 3. Juni, gibt es gleich vier Konzerte. Den Auftakt macht AMOKoustik mit Rock und Classics um 18 Uhr im Spielzeughaus An der Bach, um 18.30 Uhr spielt Küwee im Retzerpark. Pureacoustik bieten ab 19 Uhr Classic Rock im Saarhof, Glanzblick & Friends sind erneut ab 19 Uhr in der Weinstube Weinreich zu Gast. Ihren dritten Auftritt hat die Band am Sonntag, 4. Juni, am gleichen Ort um 14 Uhr. Auch die Pink Panthers sind am Sonntag noch mal live zu sehen: wieder im Retzerpark, aber um 16 Uhr. Den musikalischen Abschluss des Altstadtfests übernimmt Trudy van Fredward mit akustischem Rock und Pop ab 18 Uhr auf dem Marktplatz.

Öffentliche Stadtführungen finden am Freitag um 18 Uhr und am Samstag um 11.15 Uhr am historischen Rathaus statt. Verkaufsoffener Sonntag ist zwischen 13 und 18 Uhr. Für die Kinder kommt am Sonntagmittag Zauberer Fuzzimo Fuzzi in den Retzerpark. Zudem bietet das Café Zucker und Salz an allen Festtagen ab 9 Uhr „alles, was das Frühstücksherz begehrt“.