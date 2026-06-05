Der Regen machte der Eröffnung des Freinsheimer Altstadtfests nicht wirklich einen Strich durch die Rechnung. So voll wie sonst war es allerdings nicht.

„Der Himmel hat kurz geweint, weil er sich so über das Altstadtfest freut“, interpretierte Bürgermeister Jochen Weisbrod (CDU) den Schauer. Einige Zeit zuvor, bei der Festeröffnung, präsentierte Weisbrod eine Überraschung, von der er selbst zuvor nichts gewusst hatte. Im Publikum entdeckte er Edsel Merz, den Sänger der Anonyme Giddarischde, und holte ihn kurzerhand auf die Bühne. Der Frankenthaler war trotz des dortigen Strohhutfests nach Freinsheim gekommen, aber schließlich sind die Anonyme Giddarischde auch Freinsheimer Sinsheimer-Preisträger.

Edsel Merz ließ sich nicht lange bitten, sang das Pfalzlied und erzählte. Musikalisch beteiligte sich außerdem das Duo Twist and Shout an der Eröffnung. Weisbrod sowie die Freinsheimer Weinprinzessin und die Weinprinzessin der Urlaubsregion begrüßten die Gäste.

Bürgermeister als Sänger

Später musste Weisbrod selbst im Saarhof singen. Der Sänger der Band Xxtra Acoustic holte ihn auf die Bühne zum Mitsingen. Ganz offensichtlich war er aber mit seinem kurzzeitigen Kollegen nicht ganz zufrieden, jedenfalls verabschiedete er Weisbrod mit dem Satz, er hoffe, dass er ein besserer Bürgermeister als Sänger sei. Im Saarhof waren ziemlich viele Plätze besetzt, die Stimmung war gut, die Band spielte Covers aus unterschiedlichen musikalischen Richtungen, vor der Bühne wurde getanzt. Und da es nicht so voll war wie sonst, war es angenehm entspannt.

Die Weingüter Weisbrod, Reibold und Langenwalter-Gauglitz sorgten für Getränke, eine Heidelbergerin bekam sogar Schorle im Stielglas. „Best Pizza in town“ stand auf einem Schild an einem der Stände im Saarhof und auf einem Hinweisschild auf dem Marktplatz in Richtung Saarhof. „Best pasta in town“ war auf einem Hinweisschild in die andere Richtung zu lesen. Pasta gehörte zum Angebot von Ahmad Horo, der seit neun Jahren im Weingut Rehg bei Festen für das Essen sorgt.

Spargeltoast und Leberknödel

„Man merkt das Wetter, es ist weniger los, aber ich bin trotzdem zufrieden“, sagte Horo. Zwar bietet er auch die typischen Pfälzer Gerichte an, doch auch wer die nicht so mag, muss nicht verzichten. So hatte der ukrainische Koch Serghei Filipov unter anderem auch Spargelcremesuppe und Spargeltoast vorbereitet. „Ich habe 30 Liter Soße für Leberknödel gekocht“, erzählte Filipov.

Zwar war auch ein Teil der Plätze der Weingüter Kirchner und Rehg sowie der Adler-Weinbar auf dem Marktplatz besetzt, doch besonders beliebt waren die überdachten Plätze im Winzerhof Rehg. „Wir treffen uns über das verlängerte Wochenende mit Freunden aus ganz Deutschland beim Altstadtfest“, erzählten Petra Pilz und Alexander Rummel aus Mörfelden-Walldorf. Das unsichere Wetter störe sie nicht. „Wir machen das Beste daraus, hier ist es schön, der Wein ist gut und das Fest gefällt uns“, sagte Pilz. Auch Besucher aus dem Saarland waren wegen des Altstadtfests zum verlängerten Wochenende nach Freinsheim gekommen. „Wir waren vergangenes Jahr schon hier und es hat uns gefallen“.

Musikalisches Déjà-vu

Crêpes, Süßigkeiten, Getränke und einiges mehr gab es an Ständen am Marktplatz und in der Herrenstraße, dort drehte außerdem eine kleine Reitschule ihre Runden. Im Retzerpark konnte man eine Art musikalisches Déjà-vu erleben. Gerade noch hatte die Band Xxtra Acoustic im Saarhof den Song „Sweet Caroline“ gespielt, jetzt spielte das Duo Twist and Shout den gleichen Song im Retzerpark. Auch hier tanzten einige Besucher vor der Bühne und die Stimmung war angenehm und entspannt.

Angesichts des Wetters sei er mit dem Besuch zufrieden, sagte Willi Simon, Seniorchef des Weinguts Kassner-Simon. Wenn es etwas kühler ist, werde „mehr Wein getrunken und gut gegessen und die Leute gehen früher nach Hause“, so Simon. Besonders gern getrunken werde ein Merlot blanc.

Termin

Das Altstadtfest wird noch bis einschließlich Sonntag an acht Standorten gefeiert. In einigen der Ausschankstellen spielen Bands.