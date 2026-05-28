Freinsheim ist in Vorfreude auf sein in der kommenden Woche geplantes Altstadtfest. Die Besucher erwarten Musik und Kulinarik. Ein Programmüberblick.

Von Donnerstag bis Sonntag, 4. bis 7. Juni, herrscht in Freinsheim Feierstimmung. Das Altstadtfest zieht sich quer durch die Gassen und unterhält seine Gäste auf den verschiedenen Plätzen mit Programm und Geselligkeit. Handgemacht ist dabei das Motto.

Das gilt in jedem Fall für das, was die Veranstaltungsorte und Weingüter auf ihre Karte setzen. Pfälzische Spezialitäten dürfen auf der nicht fehlen. Die Weinstube Weinreich bietet Schmankerl und dazu Pfälzischen Sangria an, die „0815 extrem gut Lounge“ kredenzt Flammkuchen.

Handgemachte Musik

Hausgemacht, vor allem aber handgemacht, gilt genauso für die Musik, die am Donnerstag um 17.30 Uhr, am Freitag und Samstag um 18 Uhr und am Sonntag schon um 14 Uhr beginnt. An jedem Abend gibt es sie live und in verschiedenen Facetten. Der Auftakt der musikalischen Darbietungen findet am Donnerstag im Retzerpark statt mit „Twistandshout“. Am Freitag spielen an gleicher Stelle „Musik Mix“, am Samstag geben „The Cat Pac“ den Ton an, ehe „Twistandshout“ am Abschlussabend zurückkehren. In der Weinstube Weinreich sorgen „2Motion“ von Donnerstag bis Samstag für Stimmung, am Sonntag gibt es Sundowner Sounds mit DJ Chillout.

Im Saarhof hören Besucher am Donnerstag „Xxtra Acoustic“, und am Freitag gibt es die von den „Hot Wine Punchers“. Am Samstag kommen Freunde der Gitarrenmusik mit der „Gitarrenkombo Vogelfrei“ auf ihre Kosten, ehe „Pure Acoustic“ am Sonntag den Abschluss machen. In der Weinstube „An der Bach“ spielt am Freitag „Amokoustik“, das Spielzeugmuseum hat am Samstag „Acoustic Elements“ zu Gast, und die „0815 extrem gut lounge“ hat sich für Sonntagnachmittag Saxofonmusik mit Katharina Palatina auf die Fahne geschrieben. Auf dem Marktplatz geht es am Sonntagabend mit den „Woiboyz“ einmal mehr akustisch zu.

Eröffnung mit Weinprinzessin Sina I.

Für die jüngsten Gäste gibt es im Retzerhof am Sonntag ab 14 Uhr Ballonzauberei, dazu Kaffee und Kuchen, den die Tierhilfe Bad Dürkheim-VG Freinsheim verkauft.

Im Festprogramm enthalten sind auch zwei Stadtführungen. Sie sollen am Freitag um 18 Uhr und am Samstag um 11.15 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist jeweils das historische Rathaus, der Preis beträgt sieben Euro pro Person.

Das Altstadtfest wird am Donnerstag, 4. Juni, um 15 Uhr zusammen mit der Freinsheimer Weinprinzessin Sina I. offiziell eröffnet. Die Veranstaltungsorte und Weingüter begrüßen Besucher bereits ab 11.30 Uhr. Am Freitag lädt das Altstadtfest ab 16 Uhr ein, Samstag und Sonntag wieder ab 11.30 Uhr. Schluss ist an allen Tagen um 24 Uhr.