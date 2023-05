Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf dem Gelände des ehemaligen Erpolzheimer Winzervereins kann mit dem Bauen begonnen werden. In der Ratssitzung am Dienstag wurde der Bebauungsplan „Bahnhofstraße Nord“ in Kraft gesetzt.

Auf dem Gelände soll eine Wohnanlage mit Tiefgarage entstehen. Nachdem der Plan im August mit den eingearbeiteten Änderungen erneut öffentlich ausgelegen hatte, beschloss der Gemeinderat