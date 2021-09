Am Freitag öffnen in Gönnheim das Café und der Conceptstore Freudschaft. Im „Hof34“ in der Ludwigstraße laden Sophia und Léonel Winkler zum Genießen ein.

Wir verwirklichen uns einen Traum“, sagt Léonel Winkler, der das Café führen wird. Seine Frau Sophia betreibt seit zwei Jahren einen Onlineshop, nun kommt endlich ein richtiger Laden für ihre Produkte dazu. Den passenden Ort dafür haben die beiden in der Gönnheimer Ludwigstraße 34 gefunden. Hier lebt das junge Paar mit der zehn Monate alten Tochter, Sophias Eltern und bald einem weiterem Baby zusammen. Der alte Bauernhof wird seit Jahren Stück für Stück renoviert. Er bietet nicht nur Platz für die drei Generationen, den Laden, das Café und eine Kombination aus Lager und Werkstatt, sondern auch für zwei Ferienwohnungen.

Die handgemachten „Lieblingsstücke für jeden Tag“ von Freudschaft sind liebevoll gestaltet und nachhaltig hergestellt. Sie sollen im Wortsinne Freude schaffen. Angeboten werden neben Papierwaren wie Kalendern oder Postkarten auch Wohnaccessoires, Kleidung und besondere Kleinigkeiten. Es seien häufig die kleinen Dinge im Leben, die viel Freude bereiten, erklärt Léonel Winkler. Man setze auf nachhaltige Materialien und zumeist deutsche Produzenten.

Im Café wird ebenfalls großer Wert auf Frische, Qualität und kurze Wege durch regionale Produkte gelegt. Donnerstags gibt es ab 16.30 Uhr Tapas und Wein, freitags und samstags ab 9 Uhr Frühstück, später kleine Mittagssnacks und bis 16 Uhr Kaffee und Kuchen. Veranstaltungen oder Workshops sind in Planung. Das Café Freudschaft kann auch für private Feiern gemietet werden. Innen ist Platz für 25 Personen, wird der Hof dazu genommen, sogar für 40.

Noch Fragen?

Mehr Informationen unter www.freudschaft.de oder www.hof34.de. Reservierungen unter cafe@freudschaft.de oder telefonisch 017664091574.