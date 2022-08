In der Altenbacher Straße in Ungstein werden Gas- und Wasserzuleitungen verlegt. Aufgrund dessen muss der Bereich in Höhe der Hausnummer 4 bis zum Parkplatz an der Waage vom 22. August bis zum 2. September, voll gesperrt werden. Die Funktion der Waage für landwirtschaftliche Zwecke bleibt weiterhin ungehindert bestehen. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgt nicht.