Das „Ensemble Divers“ setzte sich am Samstag in ihrer Aufführung mit dem Thema Perfektion und Schönheit zur Ausstellung „Der unperfekte Mensch“ auseinander.

„Performance“ ist eine Kunstform, die Elemente aus Theater, Tanz und bildender Kunst kombiniert und Gewohnheiten hinterfragt. Das Situative steht im Vordergrund, die Kunstform ist nicht wiederholbar, da sie erst durch die Interaktion der Performenden untereinander und durch die Reaktionen des Publikums entsteht. Es werden zum Teil provozierende Situationen geschaffen, auf die der Zuschauer reagiert – durch konkrete Interaktion oder Reflexion.

Die Performance am Samstag stand unter dem Titel „Körper, Kreation, Jubel“ und ist eine Produktion des „Ensemble Divers“, eine Performancegruppe in Kooperation mit dem Zeitraumexit in Mannheim und der Lebenshilfe Bad Dürkheim bei der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung mitwirken. Präsentiert wurde sie bei der Ausstellung „Der unperfekte Mensch“ in der „Galerie Alte Turnhalle“ in Bad Dürkheim, der Malwerkstatt der Lebenshilfe, die zugleich Ausstellungsraum ist. Die Performance inmitten der Ausstellung nimmt Bezug auf die ausgestellten Werke, einige der Künstler sind sowohl Aussteller als auch Teilnehmer der Performance.

Hier grell geschminkt, dort Sack über dem Kopf

Pünktlich öffnet der Ausstellungsraum. Die Zuschauer dürfen sich frei bewegen, es gibt keine „Bühne“ wie bei einem Theaterstück. Auf einer Seite des Raumes steht eine Frau vor dem Spiegel, sie ist grell geschminkt, zieht sich farbenfrohe Kleidung an und setzt eine Sonnenbrille auf. Dann läuft sie stolz durch den Raum. Ihre Figur entspricht nicht dem gängigen Schönheitsideal, dennoch bewegt sie sich selbstbewusst. An einer anderen Stelle steht ein großer Mensch gebückt mit einem Jutesack über dem Kopf. Auch er bewegt sich, scheint die Zuschauer zu fixieren. Er verfolgt sie nicht, nur der Sack über dem Kopf wirkt bedrohlich, wirft Fragen auf.

An einer weiteren Stelle liegen zwei Menschen unter einer rosafarbenen Decke, langsam robben sie gemeinsam nach vorne Richtung Wand. Klappstühle liegen auf dem Boden. Ein Spielzeugmodellhaus, ein Fell, eine Krücke und antike Kamelglocken liegen auf einem Brett am Boden, an den Utensilien sind Fäden befestigt.

Vom Ziehen an Fäden

Noch laufen die Zuschauer umher, betrachten die Bilder der Ausstellung. Dann nimmt die Person mit dem Sack über dem Kopf diesen ab, auch das am Boden robbende Paar ist nun an der begrenzenden Wand angelangt, steht auf. Die Darsteller klappen die am Boden liegenden Stühle auf und setzen sich. Sie ziehen langsam an den Fäden die Objekte, die auf dem Brett liegen, zu sich. Das Lied „wir fahren über den See“ ertönt.

Jeder Darsteller nimmt ein herangezogene Objekt an sich: Die Glocken werden über den Kopf gehängt, das Haus auf dem Kopf balanciert, das Fell über den Kopf gezogen, die Krücke in einer Siegespose hochgehalten. Regungslos mit Blick nach vorne sitzen die vier auf den Stühlen. Eine andere Gruppe versammelt sich um ein Bett, worin eine wie mit Tattoos bemalte nackte Puppe liegt (Objekt: Daniel Schoa „Gedenken an die Opfer von Hadamar“, Leihgabe Sammlung Atelier blau). Eine Zuschauerin setzt sich spontan dazu – die anderen beobachten konzentriert das Geschehen.

Dann stehen die Menschen, die sich um das Bett versammelt haben, auf, einige legen sich je auf eins der am Boden liegenden Holzplatten, eine weitere Person zeichnet mit Kreide Umrisse um die Körper, wie man das mit Mord- und Unfallopfern macht. Doch die „Opfer“ wehren sich, sie bleiben nicht liegen, sondern knien, beginnen zu laufen, robben vorwärts. Der Kreidezeichner hat allerhand Mühe, seine Arbeit fortzusetzen. Schließlich stehen alle auf, fassen sich an den Händen und tanzen. Manche tanzen alleine, mit einem leeren Sack, oder als Paar.

Elefantenmensch und Comicstrip

Die Interpretation ist dem Zuschauer überlassen. Manches Rätsel löst sich: Der Mensch mit dem Sack über dem Kopf stellt „den Elefantenmensch“ dar, eine historische Person, die durch eine Erkrankung so entstellt war, dass sie nur mit einem Sack über dem Kopf in die Öffentlichkeit durfte – bis ein Arzt sich ihrer annahm. Die Geschichte hat Regisseur David Lynch verfilmt. Michael Runkel hat sie zu einem Comicstrip verarbeitet, der in der Ausstellung zu sehen ist. Der Künstler ist der Mensch unter dem Sack.

Den Sack im Lauf der Performance abzunehmen, steht für Befreiung, Integration. Weiß man, dass viele Menschen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen von den Nazis ermordet wurden, wovon eine begleitende Ausstellung im Stadtmuseum handelt, könnte die Gruppe, die um das Gitterbett sitzt, die Trauer um die Euthanasieopfer darstellen. Das korrespondiert auch zu den am Boden liegenden „Opfern“, deren Lage mit Kreide dokumentiert wird. Dass sie am Ende aufstehen und tanzen, ist ein schönes Symbol für Resilienz, Widerstand, Hoffnung, Lebensfreude.

Das Konzept der Performance erstellten Gabriele Oßwald und Wolfgang Sautermeister. Die Darsteller sind: Michael Black, Julie Tate, Johannes Instinsky, Dmitry Novikov, Michael Runkel, Laura Vincente Antunes, Edith Weckesser, Helga Zeidler.