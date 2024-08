Von der Ausgrabung zur Präsentation im Museum – das ist das Motto einer Sommertour mit der Leiterin des Stadtmuseums, Britta Hallmann-Preuß, am Dienstag.

Wie die Römer früher in Bad Dürkheim gelebt haben, davon zeugen gleich mehrere Orte, etwa der Steinbruch Kriemhildenstuhl oder die Römervilla am Weilberg. An der Villa startet auch die RHEINPFALZ-Sommertour. Hier zeigt die Museumsleiterin Britta Hallmann-Preuß, was alles über das Römerleben bekannt ist.

Die Villa mit ihrer Kelteranlage inklusive Traubentretbecken hat Peter Linn aus Böhl-Iggelheim nachgebaut. Das Model illustriert den Weinbau hier am Ort vor 2000 Jahren. Aber auch anderen Themen hat sich der 56-Jährige vorgenommen. Er zeigt den römischen Straßenbau, die Landwirtschaft genauso wie Schulen, Handwerk und natürlich das Militär. Zu sehen ist diese Schau aktuell im Museum. Beide Elemente verbindet nun die Sommertour.

Die Tour am Dienstagnachmittag startet an der Römervilla. Nach einer etwa einstündigen Führung wechseln die Teilnehmer mit dem eigenen Fahrzeug ins Museum, wo die Führung durch die Ausstellung etwa eine weitere Stunde in Anspruch nehmen wird.

Und so funktioniert’s

Für die Sommertour zur Römervilla am Weilberg und zum Stadtmuseum Bad Dürkheim am Dienstagnachmittag, 20. August, nehmen wir Anmeldungen entgegen: per E-Mail an

sommertour_duw@rheinpfalz.de. Oder man wirft eine Postkarte in den Briefkasten der Lokalredaktion in der Mannheimer Straße 10. Wir berücksichtigen Anmeldungen nur, wenn eine Nummer angegeben ist!Anmeldeschluss ist am Freitag, 16. August, 12 Uhr. Wir losen bis zu 20 Teilnehmer aus. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur die Teilnehmer selbst informieren können.Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnahme erfolgt stets auf eigenes Risiko.