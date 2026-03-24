Es sind drei Buchstaben, die Peter Bohn faszinieren – BMW. Vor allem die Motorräder haben sein Herz gewonnen. Und zwar die alten Modelle. Er besitzt gleich vier Exemplare.

Mit viel Akribie und Geduld hat Peter Bohn die Maschinen restauriert. Gerne erzählt der Rentner, wie er zu seinem Hobby kam. Es war Ende der 1980er-Jahre, als er bei einem Freund eine BMW R26 vom Baujahr 1962 sah. „Die läuft aber nimmer“, bedauerte sein Kumpel. „Der Blick auf diese historische Maschine hat damals mein Interesse geweckt, und ich habe sie ihm abgekauft“, berichtet Bohn.

„Ich war 25 Jahre lang bei Benz in Mannheim in leitender Funktion bei der Abteilung für Instandsetzung von Motoren und Getriebe tätig“, erzählt der Ingenieur. Aufgrund seines Fachwissens hat ihn die Aufgabe gereizt, sich der Restaurierung dieses Motorrades zu widmen. Der Rentner musste natürlich Ersatzteile für verschlissene oder defekte Teile suchen, fand solche auf Messen wie der Veterama oder im Internet.

Eine Maschine nach der anderen restauriert

„Die R26 habe ich dann gegen eine R50 eingetauscht“, erzählt Peter Bohn weiter. „Die kam aus den USA und war 100-prozentig noch im Originalzustand.“ Dennoch war auch bei dieser Maschine eine Restaurierung notwendig. Dann kam eine BMW R68 von 1952 ins Haus. „Das erste Motorrad der Welt, welches über 100 Meilen, also mehr als 160 Stundenkilometer schnell war“, berichtet der Bastler. Von dieser Modellreihe der Bayern wurden nur 1453 Stück gebaut, und die waren damals teurer als ein VW Käfer.

Später kam noch eine R52 vom Baujahr 1928 dazu, die er über eine Annonce in Speyer erworben und dafür die R 50 verkauft hat. „Die lief auch nicht, ich musste die Maschine also wieder instand setzen“, so Bohn. Mit Original-Teilen, die er oft im Internet entdeckt hat. „Diese Maschinen hatten nur drei Gänge, die waren nicht synchronisiert und man musste Zwischengas geben“, schmunzelt der 66-Jährige.

Motorrad mit „Pfälzer Geschichte“

„Ich liebe diese BMWs mit ihren Boxer-Motoren“, unterstreicht er. Und ergänzt: „Das sind zeitlos schöne Motorräder.“ So wundert es nicht, dass es noch weiteren „Familienzuwachs“ gab. „Ich habe eines Tages im Internet bei den Kleinanzeigen eine R51/3 von 1954 in Großkarlbach entdeckt, die zum Verkauf angeboten wurde. Ich war elektrisiert, als ich erfuhr, dass diese Maschine sich noch im Originalzustand befand“, berichtet Peter Bohn. „Und tatsächlich war dieses Motorrad noch toll in Schuss, noch im originalen Lack, mit Vollnabenrädern, Alu-Flachschulterfelgen oder Lampenschutzbügeln sowie komplettem Bordwerkzeug“, schwärmt der Erpolzheimer.

Das Motorrad habe eine „Pfälzer Vergangenheit“, erzählt er. Erstmals ausgeliefert wurde diese BMW am 2. April 1954 zu einem Händler im Kreis Kusel. Später wurde die Maschine nach Erfenbach bei Kaiserslautern verkauft, irgendwann landete sie in einem Pirmasenser BMW-Autohaus, erklärt er zu der Geschichte der R51/3. Nun also ist Erpolzheim die Heimat des mobilen Schmuckstücks.

„Obwohl die Maschine in gutem Zustand war, habe ich sie in einer mehrmonatigen Aktion komplett zerlegt, gereinigt, Lackstellen ausgebessert und mit Originalteilen versehen“, teilt Bohn mit. Daneben hat er Getriebe, Kardanwelle, Zündung und Radlager komplett überholt. „Jetzt läuft meine R51/3 wieder ruhig und kraftvoll wie am ersten Tag“, freut er sich.

Pagode des Tierarzts als Initialzündung

Wie er überhaupt zu seiner Liebe für Oldtimer gekommen ist? Da muss Peter Bohn weit zurückblicken. „Meine Eltern hatten im Hunsrück eine Landmaschinen-Werkstatt und eine kleine Landwirtschaft, auch mit Pferden. „Damals ist auch öfters ein Tierarzt gekommen. Und der fuhr einen Mercedes 230 SL, den man Pagode nannte.“ Als Kind habe er damals immer diesen ab 1963 gebauten Sportwagen bewundert. Den Virus ist er nicht mehr losgeworden.

In den 1980er-Jahren ist in ihm dann der Wunsch gewachsen, ein Fahrzeug dieser Serie zu kaufen, welches inzwischen Liebhaber-Status bekommen hatte und als Oldtimer sich großer Beliebtheit erfreute. „Der 230 SL mit dem 2,3-Liter-Motor wurde bis 1966 gebaut, 1967 wurde er vom 250 SL abgelöst, lief aber nur elf Monate vom Band“, teilt Bohn mit. 1968 schon bekam die Pagode einen stärkeren, robusteren Motor mit 2,8 Liter Hubraum und 180 PS.

Irgendwann war es dann soweit. „Auf der Veterama in Hockenheim 2014 habe ich eigentlich nach Motorrad-Ersatzteilen gesucht. Dort standen auch einige Mercedes Pagoden herum“, berichtet der Erpolzheimer. „Eine ist mir besonders ins Auge gestochen, da bin ich noch einmal vorbeigelaufen und habe Fotos gemacht.“ Es folgte eine Unterhaltung mit dem Besitzer. „Das war ein älterer Herr aus Malsch“, erinnert sich Peter Bohn. „Ich habe dann mit einem Kollegen aus Gaggenau über den SL gesprochen“, erzählt er. „Der hat mir dann gesagt, dass dieser Wagen bei dem Nachbar seiner Schwester steht.“

Gemeinsame Ausfahrten mit Kult-Auto

Jener Mercedes 250 SL kam 1967 in die USA, der Besitzer aus Malsch hat ihn dann zurück nach Deutschland geholt. 45.000 Meilen war der Sportwagen bis dato gelaufen. Und schließlich landete die Pagode in Bohns Garage. „Da stand dann viel Restaurierungsarbeit an“, erzählt der Maschinenbau-Ingenieur. Etwa die Entfernung von Flugrost, die Überholung des Motors, der Vorderachse und des Automatik-Getriebes.

„Jetzt sind meine Frau und ich Mitglieder im Pagode-Regionalclub Frankfurt“, strahlt der 65-Jährige. Ein- bis zweimal im Jahr gibt es zusammen mit anderen Pagoden-Enthusiasten gemeinsame Ausfahrten. Und hierbei hatte der Motorrad-Liebhaber einmal ein tolles Erlebnis: „Ich habe dort die Nichte des legendären Motorrad-Konstrukteurs Friedel Münch kennengelernt“, erzählt er stolz. Und der hatte Ende der 1960er Jahre die legendäre „Münch Mammut“ auf die Straße gebracht, in den 1970er-Jahren das schnellste Motorrad der Welt.

Die Serie

Ein Oldtimer ist per Definition ein Kraftfahrzeug, das in die Jahre gekommen ist. Für seinen Besitzer ist es jedoch mehr als ein altes Auto. Es steht für Nostalgie und Entschleunigung – und erfordert manchmal ganz schön viel Bastelarbeit. Wir stellen Oldtimer und ihre Besitzer vor.