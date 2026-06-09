Gunter Münch aus Friedelsheim ist dem Golf Caddy mit Ladefläche für seine Dienste dankbar – aufgehübscht bekäme der kleine Lkw auch ein H-Kennzeichen.

Der Golf Caddy (14D) mit der grünen Banderole und der Aufschrift BP sieht auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich aus – ein bisschen wie ein zu klein geratener Pickup oder auch wie ein halber Golf 1 mit Ladefläche. Und genau um eine solche Mischung handelt es sich auch: Die Vorderfront des Gefährts stammt vom Golf 1. Deshalb kann man auch heute noch leicht Ersatzteile bekommen, wie der stolze Besitzer versichert.

Der Golf Caddy wurde zuerst für den nordamerikanischen Markt unter dem Namen „ VW Rabbit Pickup“ konstruiert und im damaligen US-Werk in Pennsylvania von 1979 bis 1993 mit rechteckigen Frontscheinwerfern hergestellt. Fuß fassen konnte er in den USA allerdings nicht, er war schlicht zu klein und kam dadurch einfach nicht gegen die viel größere Pickup-Konkurrenz an.

Gunter Münchs Caddy mit Golf 1 Aufbau in der Rückansicht. Foto: Cosima Schade

In Europa jedoch hatte der Wagen Erfolg, er bediente ein neues Marktsegment. Von 1983 bis 1992 wurde der Golf-Ableger in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, hergestellt. Der Jugoslawienkrieg beendete die Produktion aber jäh. In Südafrika wurde das dann noch bis 2007 weiter produziert. Später entwickelte es sich zu einem Kastenwagen für den gewerblichen Bereich und mit Hochdachkombi für Familien.

Woher die Lackierung kommt

Für Gunter Münch ist das auffällige Auto, das auch viele Tuner anzieht und für das es unter anderem einen Campingaufbau gibt, in erster Linie praktisch: Mit ihm hat er zwei Häuser renoviert, noch heute transportiert der Golf mit Lkw-Zulassung und Anhängerkupplung beispielsweise Grünschnitt. Sein Caddy ist Baujahr 1990, hat 75 PS, vier Gänge, keine Servolenkung und eine gewöhnliche Handbremse. Die ermöglicht eine 360 Grad „Handbremsenwendung“. Sein Enkel liebt das „Drifting“-Manöver und das „Urige“.

Über die Vorgeschichte seines Fahrzeugs weiß Münch nicht viel. Es war in einer Raffinerie im hessischen Raum im Einsatz, deshalb die Lackierung. Die Ösen an den Seitenteilen der Ladefläche waren da bereits angebracht; eine zusätzliche Konstruktion, um lange Bretter montieren zu können, hat er selbst hinter der Fahrerkabine befestigt. Für das Oldtimer-Kennzeichen mit dem Buchstaben H hinter der Zahl müsste der Wagen neu lackiert werden, technisch sei er in Ordnung. Münch ist gelernter Kfz-Meister, kann alle Arbeiten alleine ausführen und hat am Haus sogar eine eigene Grube. Spezialisiert ist er auf Mercedes, „da habe ich das ganze Werkzeug“.

Mit Feuerwehr-Bus Enkel in der Kita abgeholt

Sein neuestes Projekt ist ein weizengelber Mercedes C Coupé von 1980, „ohne B-Säule“, von dem nur 100.000 Exemplare hergestellt wurden. Ihn möchte Münch bis zum August, zur Heirat seines Sohns, fertigt restauriert haben. Die „Barockfelgen“ des Bad Dürkheimer Herstellers ATS aus den 80er Jahren hat er bereits erworben. „ATS hatte damals sogar einen eigenen Rennstall“, betont er.

Außerdem arbeitet Münch an einem Feuerwehr-VW-Bus T3 von 1984 mit einem wassergekühlten Boxermotor mit 78 PS, den er über eine Versteigerung erworben hat. „Einen VW-Bus Neunsitzer wollte ich schon immer haben“, sagt er. In ihm will er einen Ausflug mit Sportkollegen unternehmen. Auch seinem Enkel hat er bereits mit dem ehemaligen Feuerwehrauto aus Rockenhausen, das damals noch zugelassen war, Freude bereitet: Er holte ihn vom Kindergarten ab und sie spielten am Tisch im Fahrzeug mit ihm eine Runde Mau-Mau: „Mensch, hat der sich gefreut!“

Diese beiden Wagen stehen außerdem noch auf Münchs Hof. Foto: Cosima Schade

Inzwischen sind das Blaulicht und die Mikrofonanlage des Wagens abgebaut, auch die Feuerwehraufschrift wird noch entfernt. Beide Neuerwerbungen sollen so restauriert werden, dass sie das H-Kennzeichen bekommen und dann „richtige“ Oldtimer sind. Voraussetzung dazu sei ein einwandfreier Zustand: kein Rost, keine Löcher im Armaturenbrett. Das „neue“ Armaturenbrett für den VW Bus liegt schon bereit. Langeweile kommt so jedenfalls nicht auf.

Die Serie

Ein Oldtimer ist per Definition ein Kraftfahrzeug, das in die Jahre gekommen ist. Für seinen Besitzer ist es jedoch mehr als ein altes Auto. Es steht für Nostalgie und Entschleunigung – und erfordert manchmal ganz schön viel Bastelarbeit. Wir stellen Oldtimer und ihre Besitzer vor.

