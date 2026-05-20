Dagmar Paillon aus Ellerstadt genießt die italienischen Momente des Lebens, auch bei Autos. Ihr Alfa Romeo Berlina 1750 aus dem Jahr 1970 hat eine längere Reise hinter sich.

Ein Faible für historische Fahrzeuge hat Dagmar Paillon schon lange. „Immer, wenn ich mit meinem Audi unterwegs war und Oldtimer gesehen habe, habe ich die alten Autos bewundert“, berichtet Paillon. Eines Tages habe für sie festgestanden, dass auch sie ein solches Fahrzeug erwerben werde, erzählt die Rentnerin. 2017 wurde sie dann fündig: Im Internet entdeckte sie den grünen Alfa Romeo, der ganz in der Nähe – im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim – von einer Privatperson zum Verkauf angeboten wurde. „Ursprünglich kam das Auto aus Syrakus auf Sizilien“, berichtet Paillon. Schnell nahm sie Kontakt zu dem Verkäufer auf, vereinbarte einen Termin und besichtigte zusammen mit einem technisch versierten Bekannten den Wagen. Man sei sich sehr schnell handelseinig geworden, betont die gebürtige Oggersheimerin, die seit 30 Jahren in Ellerstadt lebt.

„Das Auto war in einem tadellosen Zustand, der Motor war okay, die grüne Lackierung tadellos und die Karosserie ohne jeglichen Rost“, freut sich Dagmar Paillon. Die technischen Daten waren für die 70er-Jahre beachtlich: 1,8-Liter-Vierzylindermotor, 113 PS und eine Spitzengeschwindigkeit von 190 Kilometern pro Stunde. „Die Karosserie wurde damals von der renommierten Designerfirma Bertone entworfen“, sagt Paillon. „Das war damals die größte Limousine, die Alfa Romeo gebaut hat. Als außergewöhnliches neues Detail gab es eine gegenläufige Scheibenwischeranordnung in Schmetterlingsart.“

Rosenkranz am Spiegel

Auch zur Geschichte ihres Oldtimers hat die Rentnerin einiges zu berichten: „In Syrakus hat der Alfa Romeo einem 21-Jährigen gehört. Damals hat das Auto umgerechnet etwa stolze 18.000 D-Mark gekostet, eine große Summe zu dieser Zeit.“ Sie habe schon darüber nachgedacht, woher der junge Mann damals das Geld hatte, und schon die Mafia im Sinn, wie sie lachend erzählt.

Als sie das Auto gekauft hat, hatte das schöne Stück nur 4000 Kilometer auf dem Tacho, noch das alte schwarze italienische Nummernschild und die Original-Fahrzeugpapiere. Sogar die Plakette der Versicherung klebte an der Frontscheibe. Noch immer ziert ein Aufkleber der sizilianischen Werkstatt die Heckscheibe. Und am Rückspiegel hängt nach wie vor ein Rosenkranz von einem Kloster am Gardasee.

Der Innenraum des Alfa Romeo präsentiert sich im Originalzustand. Foto: Michael Hörskens

Im Innenraum des Alfa Romeo 1750 befindet sich noch immer die Originalausstattung: die bestens erhaltenen Sitze in sandbraunem Leder, das Lenkrad aus echtem Holz und die Holzapplikationen am Armaturenbrett. Tacho und Drehzahlmesser glänzen wie neu, ebenso die vier kleinen Rundinstrumente mit Öl-, Benzin- und Temperaturanzeige sowie Uhr. Und auch das Autoradio funktioniert noch. „Manchmal rauscht es wegen der Wurfantenne etwas, aber ich höre ohnehin lieber den bärigen Sound des Wagens“, sagt Dagmar Paillon.

Grünes Licht vom Tüv

Keinerlei Probleme habe es beim Ummelden des Fahrzeugs gegeben. Ohne Beanstandungen habe der Tüv grünes Licht gegeben, auch für das wertvolle „H“-Kennzeichen für historische Fahrzeuge. Ein Sachverständiger bewertete ihren Oldtimer urkundlich mit der Note 2+. Der Alfa läuft immer noch ohne Probleme, obwohl er inzwischen 40.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Natürlich hegt und pflegt sie ihr Schmuckstück, das aussieht wie neu. „Nur ab und zu mal braucht der Alfa ein Tässchen Öl“, erzählt sie und lacht.

„Zum Einkaufen lasse ich den Alfa Romeo stehen, da nehme ich meinen Audi“, berichtet die Rentnerin. „Aber bei Fahrten über Strecken im Pfälzerwald, im Odenwald oder am Neckar entlang kommt mein Oldtimer zum Einsatz.“ Fast jedes Wochenende fährt sie mit ihrem Alfa auch zu Oldtimertreffen oder Oldtimerfahrten, meist in der Region. „Da sind dann viele Schrauber dabei, häufig welche mit beruflichem Hintergrund. Die können dann immer gute Tipps geben, etwa was die Ersatzteile anbelangt.“ Die Oldtimerszene beschreibt sie als „harmonische und gesellige Truppe mit vielen originellen Typen“, die schon mal im passenden Outfit zu ihren historischen Fahrzeugen bei den Treffen erscheinen.

Und dann ist da noch Bella, der zierliche, schwanzwedelnde Hund der Alfa-Romeo-Besitzerin. Der freundliche Vierbeiner gehört der Rasse Windspiel an. „Selbstverständlich ein italienisches Windspiel“, schmunzelt Dagmar Paillon und informiert noch: „Erst kam das Auto, dann der Hund.“

Die Serie

Ein Oldtimer ist per Definition ein Kraftfahrzeug, das in die Jahre gekommen ist. Für seinen Besitzer ist es jedoch mehr als ein altes Auto. Es steht für Nostalgie und Entschleunigung – und erfordert manchmal ganz schön viel Bastelarbeit. Wir stellen Oldtimer und ihre Besitzer vor.