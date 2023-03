Was von der Woche übrig blieb ...

In Bad Dürkheim und den Verbandsgemeinden Wachenheim und Freinsheim lebt es sich sicher und beschaulich. Jedenfalls legt das die sogenannte Häufigkeitszahl im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim nahe: Sie drückt das Verhältnis der Anzahl registrierter Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner aus – und liegt im Zuständigkeitsbereich dort regelmäßig unter den Werten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und des Landes.

Allerdings hat man sich auch in unserer Region an Enkeltrick, falsche Polizeibeamte und Schockanrufe gewöhnt, die nicht zuletzt durch die konsequente Öffentlichkeitsarbeit der Polizei mittlerweile glücklicherweise oft scheitern.

Anders als die Betrüger, von denen die Beamten in dieser Woche berichtet haben: Am Mittwoch meldete die Polizei, dass ein Senior aus dem Landkreis von Unbekannten um 30.000 Euro betrogen wurde. Sie gaukelten ihm vor, sein Geld in Bitcoins, eine sogenannte Kryptowährung, zu investieren, forderten am Ende eine „Sicherheitszahlung“ und verschafften sich über das Internet Zugang zu seinem Computer und seinem Bankkonto. Noch härter traf es einen Geschäftsmann, von dem die Polizei am Donnerstag berichtete: Ihm waren offenbar die Zugangsdaten zur App seiner Bank gestohlen worden, die Verbrecher plünderten sein Geschäftskonto. Der Schaden geht laut Polizei in die Hunderttausende Euro.

In Zeiten, in denen „Krypto“ noch an den Altgriechischunterricht oder an Superman, nicht aber an Bitcoin erinnert hat, wären solche Fälle undenkbar gewesen. Auch als eine Uhr noch ein Zeitmesser und kein Instrument war, um mal schnell an der Supermarktkasse zu bezahlen. Apropos Uhr: Das Rad der Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Bei allem Reiz des Neuen und Schnellen sind Vorsicht und Achtsamkeit wichtiger denn je. Wer sich über die Maschen der Kriminellen informieren möchte, dem stehen im Internet die Seiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de offen – oder ganz analog das Gespräch auf der Polizeidienststelle vor Ort.