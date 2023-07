Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Mediziner Dr. Sandra Brück und Dr. Andreas Herzog haben in Wachenheim die allgemeinmedizinische Praxis von Dr. Hans Voigt übernommen.

Nachdem der Hausarzt Hans Voigt seine Praxis in der Weinstraße 90 zum 30. Juni aufgegeben und sich in den Ruhestand begeben hat, wurde die Praxis nach einer kurzen Umbau- und Modernisierungsphase am