Vor zehn Jahren ist die Berufsbildende Schule (BBS) Bad Dürkheim mit dem Titel Fairtrade-School ausgezeichnet worden – nach eigenen Angaben als erste in Rheinland-Pfalz. Dieses Jubiläum haben die Schüler und Lehrer nun gefeiert und präsentiert, was sie in Sachen fairem Handel bisher erreicht haben.

Der Titel der Fairtrade-Schule ist an mehrere Voraussetzungen geknüpft. So muss eine Lehranstalt ein Fairtrade-Schulteam bilden, dem Lehrer, Schüler, Eltern und weitere Interessierte angehören. Sie muss zudem einen Fairtrade-Kompass erstellen und fair gehandelte Produkten zu Verkauf und Verzehr anbieten. Zu guter Letzt muss die Schule alle zwei Jahre nachweisen, dass sie die Kriterien noch erfüllt. Schulleiter Stephan Hardt sah in dem BBS-Engagement einen Beitrag zu einer gerechteren Welt. „Wir unterstützen den fairen Gedanken, weil wir möchten, dass die Mittel dort ankommen, wo sie hingehören: bei den Produzenten vor Ort“, erklärte er.

Von Modenschau bis Ausstellung

Zur Jubiläumsfeier hatte eine Klasse der Veranstaltungskaufleute unter Leitung der Lehrkräfte Elke Teufel und Jonas Klimek eine Infotainment-Veranstaltung mit mehreren Mitmachständen organisiert. Der Farmers Trail bot Einblick in das Leben von Kleinbauern aus dem globalen Süden, beim Fairtrade-Quiz lockte Fairtrade-Schokolade als Gewinn. Ein Verlosungsstand unterstützte BBS-Patenkinder aus Indien und Simbabwe. Die Gewinne spendierte der Weltladen.

Eine Präsentation zeigte, was die BBS in Sachen Fairtrade in den letzten zehn Jahren so alles auf die Beine gestellt hat, von der Fair-Fashion-Show bis hin zur Fairtrade-Wanderausstellung.