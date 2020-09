Von einem verheerenden Brand auf dem Ellerstadter Gutshof Fitz.

Am 23. August des Jahres 1860 hat der in Landau erscheinende „Eilbote“ seine Leser unter der Rubrik „Verschiedenes“ über einen Brand in Kenntnis gesetzt, der sich nur wenige Tage zuvor, in der Nacht zum 19. August, in Ellerstadt ereignet hatte.Bei dem Feuer brannten sämtliche Nebengebäude des Gutsbesitzers Hermann Fitz nieder, in denen man die Erträge der vorausgegangenen Ernte gelagert hatte. „700 Haufen Frucht“ – so der „Eilbote“ – wurden dabei ein Raub der Flammen. Doch damit nicht genug: Auch das Wohnhaus samt Hausrat und Ausstattung wurde durch den Brand weitgehend „demolirt“.

Dass das Feuer in diesem Umfang seine zerstörerische Kraft entfalten konnte, führte man darauf zurück, dass die Gemeinde Ellerstadt über längere Zeit Löschgerätschaften nicht ausreichend beschafft und unterhalten und somit den vorbeugenden Brandschutz stark vernachlässigt hatte. Zudem gingen die Löschmaßnahmen offenbar nur schlecht organisiert vonstatten, denn es wurde berichtet, dass man wertvolle Porzellanöfen aus dem Innern des Hauses ins Freie trug, während man gleichzeitig die „Chaisenremise“ mit Kutschen und Leiterwagen, die im Hof abgestellt waren, den Flammen überließ.

Kritikpunkt: Feuerwehr aus Bad Dürkheim nicht zur Unterstützung angefordert

Ganz besondere Kritik erntete jedoch die Tatsache, dass man darauf verzichtete, die erfahrene (1853 bereits gegründete) Dürkheimer Feuerwehr zur Unterstützung anzufordern. Hierzu vermerkte der „Eilbote“: „Eine schwere Verantwortung trifft die Ortsbehörde, daß sie Dürkheim nicht zu Hülfe gerufen, ein Umstand, der hier eine große Erbitterung hervorgerufen hat. Wäre es geschehen, so hätte wenigstens das Wohnhaus noch gerettet werden können“. lh