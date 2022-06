Ein plötzlich aufziehendes Gewitter sorgt am 28. Mai des Jahres 1858 nicht nur dafür, dass Hagelkörner den Boden in und um Dürkheim überziehen. Nach einem Blitzeinschlag sind auch Schäden am Schulhaus zu beklagen.

Das Gewitter hatte sich gegen 13.30 Uhr über der Stadt entladen. Der Boden war in weniger als zwei Minuten mit großen Hagelkörnern bedeckt. In den Weinbergen entstanden dennoch nur geringe Schäden. Doch die Stadt war einem weit größeren Unglück nur knapp entgangen.

Es war ein sogenannter kalter Schlag

„Der Blitz schlug nämlich in der Mitte des Schulgebäudes ein“, in dem sich zu dem Zeitpunkt noch alle Schülerinnen und Schüler befanden, wie die „Pfälzer Zeitung“ am 31. Mai meldete. „Halb betäubt und mit entsetzlichem Jammergeschrei stürzten die Kinder zu den Lehrsälen hinaus und man glaubte, das Haus werde in Flammen stehen; allein es war ein sogenannter kalter Schlag, der weiter keinen Schaden anrichtete, als dass er einige Decken durchlöcherte.“

Personen, die sich im Eingangsbereich des Gebäudes aufhielten, wurden von der Wucht des Blitzschlags zu Boden gerissen, trugen aber keine nennenswerten Verletzungen davon. Wie berichtet wird, hatten sich inzwischen zahlreiche Eltern vor dem Schulgebäude eingefunden, die ihre verschreckten, aber unversehrten Kinder mit nach Hause nahmen.