Es ist einer von 13 Verbesserungsvorschlägen der Stadt Bad Dürkheim für den südlichen Abschnitt der B271neu: eine Anbindung der Almen an den geplanten Kreisel am Toom-Baumarkt. Anwohner Bernd Karst erklärt, warum die Zufahrt für ihn und seine Nachbarn so wichtig ist – und warum er sich nicht mitgenommen fühlt.

Bernd Karst redet nicht lange um den heißen Brei herum: „Wir fühlen uns abgehängt“, sagt der Winzer, der den Schönfelder Hof betreibt. Der Hof liegt