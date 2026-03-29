Unbekannte beschuldigen die Alliierten, mit dem Luftangriff auf Bad Dürkheim 1945 Kriegsverbrechen begangen zu haben. Das ärgert einen Bundeswehr-Reservisten.

Am 18. März gedenken die Bad Dürkheimerinnen und Bad Dürkheimer den Opfern des Luftangriffs vorwiegend amerikanischer Bomber auf die Stadt an diesem Tag im Jahr 1945. Am Feuervogel oberhalb des Stadtplatzes legt die Stadtspitze einen Kranz nieder. Der Seebacher Stefan Nitsche macht dort nach dem Gedenktag immer wieder weitere Funde, die ihn ärgern – und einen nachdenklich stimmen.

In diesem Jahr waren es zwei ewige Lichter, auf denen eine Aufschrift klebte, wonach die Lichter der „Ermordeten unseres Volkes durch Alliierte Kriegsverbrecher“ zum Gedenken aufgestellt worden seien. Im vergangenen Jahr, nach der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Luftangriffs im Haus Catoir, habe er ebenfalls zwei ewige Lichter am Feuervogel mit der Aufschrift „Ruhm und Ehre dem deutschen Soldat(en)“ entdeckt, berichtet Nitsche.

„Einfach traurig“

Er hat die Lichter bei der Stadtverwaltung abgegeben. Dennoch beschäftigen die Vorfälle den Bundeswehr-Reservisten: „Ich finde das einfach traurig. Warum macht man das nicht wie in anderen Ländern und gedenkt einfach der Toten? Hier versucht man, solche Gedenktage zu kapern“, sagt er. Nitsches Mutter war Entwicklungshelferin, seine Schulzeit verbrachte er unter anderem in Kolumbien und Algerien. „In Algerien war ich auf einer französischen Schule. Einer meiner Lehrer war bei der Resistance. Da bekommen Sie eine andere Sicht auf den Zweiten Weltkrieg“, sagt der Seebacher. Dass es sich bei dem Luftangriff auf Bad Dürkheim mit mehr als 300 Toten um ein Kriegsverbrechen handelt, bezweifelt er. Der Rangierbahnhof sei ein militärisches Ziel gewesen. Vergleichbare Angriffe habe es auch von deutscher Seite gegeben, etwa in Belgien und Frankreich. Außerdem seien es die Deutschen gewesen, die den Zweiten Weltkrieg mit dem Angriff auf Polen begonnen hätten.

Mit einem Kranz gedenkt die Stadt der Opfer des Luftangriffs im März 1945. Foto: Alexander Sperk

Ihn ärgere die Bezeichnung Kriegsverbrecher – Geschichtsfälschung sehe er aber nicht: „Der Luftkrieg war ein fortlaufendes Ereignis – vom September 1939 bis Mai 1945. Da kann man sich nicht wie aus einem Steinbruch einfach einen Teil heraus brechen“, findet Nitsche, der in Mainz Geschichte studiert hat.

Keine Anzeige erstattet

Seine Funde, sagt er, seien wie ein Brennglas der Geschichte – und der Gesellschaft. „Mich stört auch der Vandalismus an den Kriegsgräbern.“ Wegen seiner Kurzhaar-Frisur sei er kürzlich als Schwachkopf betitelt worden, als er in Bundeswehr-Unform von einem Rheinland-Pfalz-Tag kam, habe ihn ein älterer Herr als Nazi beschimpft. Außerhalb Deutschlands könne man solche Vorfälle nicht verstehen. „Ein Verwandter aus Kolumbien hat mich damals gefragt: Warum kennt ihr noch nicht einmal die Uniform eurer Armee?“

Die Stadtverwaltung bestätigt auf Anfrage den jüngsten Vorfall. Die verwendete Aufschrift werde als sensibel eingeordnet, da sie historische Zusammenhänge berühre und unterschiedlich interpretiert werden könne. Grundsätzlich sei jedoch die Meinungsfreiheit zu beachten. „Eine rechtliche Bewertung im Einzelfall obliegt den zuständigen Behörden“, so eine Sprecherin. Anzeige will Nitsche aber nicht erstatten.