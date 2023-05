Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Wanderweg, an dem Anfänger und Fortgeschrittene in gleichem Maße ihre Freude finden, gibt es in Seebach. Der Klosterrundwanderweg bietet einige Höhepunkte.

Auf der knapp neun Kilometer langen Strecke des Seebacher Klosterrundwanderwegs gibt es einiges zu sehen. Die Höhepunkte der Tour sind der Flaggenturm, der wegen seiner Form auch Kaffeemühlchen