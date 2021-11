Wolken, Nebel und Regen – der November ist ein eher unbeliebter Monat. Ein Grund mehr beim Outdoor-Programm „Kühles Nass im November“ des Pfalzmuseums für Naturkunde in Bad Dürkheim mitzumachen und sich intensiv mit dem Thema Wasser zu beschäftigen.

Das Angebot richtet sich laut Museum an Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Für sie gibt es eine App-basierte Tour rund um den Schlangenweiher. Die Familien benötigen ein Smartphone oder ein Tablet und bekommen darüber die Wegbeschreibung und die Spiel- und Aktionsanleitungen. Alle benötigten Materialien werden am Beginn des Rundgangs im Museum ausgeliehen und am Ende dort wieder abgegeben.

Dass Wasser im täglichen Leben eine wichtige Rolle spielt, zeigt sich schon beim Weg durch den Ort. Rund um den Schlangenweiher kann dann mit Pipette und Büroklammer experimentiert werden, es gibt Wissenswertes rund um die Teichbewohner und Spiele sorgen für Abwechslung.

Maximal sechs Teilnehmer pro Termin

Das Programm ist werktags in der Zeit von Montag, 15., bis Freitag, 26. November, buchbar. Die Kosten betragen 6,50 Euro pro Familie. Info und Anmeldung telefonisch werktags unter 06322 941331 oder per E-Mail an B.Schoenborn@pfalzmuseum.bv-pfalz.de. Das Museum bittet darum, per E-Mail eine Telefonnummer und einen Wunschtermin im Aktionszeitraum anzugeben. Pro Termin können maximal sechs Personen teilnehmen. Der Weg ist nicht barrierefrei, Kleinkinder können nur in Rückentragen mitgenommen werden.