Die C-House Trademarketing GmbH schließt ihren Standort in Bad Dürkheim. Das Geschäft soll nach Hamburg verlagert werden. Betroffen sind 45 Mitarbeiter.

Die Geschichte sollte eine andere werden. Als Rigo Müller 2021 seine Mehrheitsanteile am damals noch C-House Marketing GmbH heißenden Unternehmen an die Investoren-Gruppe GFEP Family Equity verkaufte, sollte der Dürkheimer Standort weiter ausgebaut und zu einer Ankerposition werden. Nun sollen sich nach Informationen der RHEINPFALZ die Türen in Bad Dürkheim schließen. Das Geschäft soll nach Hamburg verlegt werden. Die 45 festangestellten Mitarbeiter am hiesigen Standort sind gekündigt.

Die heutige C-House Trademarketing GmbH betreut unter anderem namhafte Unternehmen aus der Lebensmittelbranche wie Iglo, Bauer oder Nestlé. Sie bietet ihnen verschiedene Dienstleistungen rund um Verkauf und Vertrieb in jährlich mehr als 10.000 Verbrauchermärkten an. Dazu zählt die Verteilung von Produktmustern und Kostproben aus dem Sortiment der Lebensmittelhersteller an Kunden vor Ort in den Märkten sowie die Unterstützung der Hersteller und des Handels bei der Platzierung und Präsentation der Produkte in den Regalen.

Auch Firmen aus der Computer- und Elektronikbranche wie der US-Softwarekonzern Microsoft oder Samsung gehören zu den Kunden des bisher in Dürkheim ansässigen Unternehmens. Rigo Müller hatte es im Jahr 2000 gegründet.

Schnelles Wachstum

Die Firma wuchs schnell, beschäftigte nur zwei Jahre nach ihrem Start bereits 15 Mitarbeiter. Fehlender Platz durch stetiges Wachstum erforderte 2009 den Umzug vom Weingut Fritz-Ritter an den heutigen Unternehmenssitz in der Villa Denis in der Kurgartenstraße. Im gleichen Jahr erzielte C-House laut Informationen der unternehmenseigenen Website erstmals einen Umsatz von 10 Millionen Euro, 2018 waren es 18 Millionen Euro. Rigo Müller bezifferte den Jahresumsatz im Gespräch mit der RHEINPFALZ anlässlich des Verkaufs im Jahr 2021 auf 15 Millionen Euro.

Noch in diesem Jahr endet das Kapitel der Firmengeschichte in Bad Dürkheim. Nach bestätigten Informationen ist der Mietvertrag zum Ende des Jahres gekündigt. Zu welchem Termin die Türen in der Kurstadt schließen, ist nicht bekannt. Sowohl die Geschäftsführung von C-House als auch die GFEP Family Equity ließen wiederholte Anfragen der RHEINPFALZ unbeantwortet.