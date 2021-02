Alle vier Alufelgen fehlen bei einem VW Passat, der in der Dürkheimer Bruchstraße abgestellt worden war. Wie die Polizei mitteilt, sind diese vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gestohlen worden. Die bislang unbekannten Täter bockten das Fahrzeug vermutlich mithilfe eines Wagenhebers hoch. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 9630.