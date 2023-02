Wegen der Fasnachtsveranstaltungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei in Grünstadt und Umgebung verstärkt Autos kontrolliert. In Großkarlbach haben die Beamten um 23.09 Uhr bei einem Fahrer 0,51 Promille gemessen und etwa 15 Minuten später noch 0,49. Der 48-Jährige durfte deshalb nicht weiterfahren. Weitergehende Konsequenzen drohen einem 25-Jährigen, den die Einsatzkräfte um etwa 1.30 Uhr in Hettenleidelheim stoppten. Bei ihm ergab der erste Atemtest von 0,92 Promille, bei einem präziseren Test in der Inspektion kamen noch 0,88 Promille heraus. Gegen diesen Mann läuft jetzt ein Verfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt.