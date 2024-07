Am Freitag, 19. Juli, ist eine 45-Jährige gegen 22.25 Uhr mit ihrem E-Bike in Bad Dürkheim gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau auf einem Radweg unterwegs, der in die Altenbacher Straße trifft. Im Kreuzungsbereich stürzte die Fahrerin von ihrem E-Bike, verletzte sich hierbei jedoch nicht. Eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Dürkheim sah den Sturz und stellte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,5 Promille. Damit endete für die 45-Jährige die Fahrt endgültig. Auf der Dienststelle wurden ihr eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.