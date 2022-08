Am Donnerstag wäre es gegen 23 Uhr in der Kaiserslauterer Straße am Ortseingang Hausen beinahe zu einer Kollision zwischen einem BMW und einem entgegenkommenden Streifenwagen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Wagen auf der Gegenfahrbahn. Die Beamten konnten den Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten auch den Führerschein des Manns sicher. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.