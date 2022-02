[Aktualisiert um 16.11 Uhr]

Ein Totalschaden ist das Auto einer 36-jährigen Deidesheimerin, mit dem sie betrunken am Samstagabend einen Unfall verursacht hat. Laut Polizeibericht fuhr die Frau gegen 23 Uhr auf der Landstraße 454 zwischen Maxdorf und Weisenheim am Sand, verlor aufgrund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr mehrfach in den Graben und kam auf der Straße zum Stehen. Die Autofahrerin blieb unverletzt, das Auto erlitt Totalschaden und Betriebsstoffe verschmutzten die Fahrbahn. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, stellten sie Atemalkoholgeruch bei ihr fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille, der 36-Jährigen wurde anschließend auf die Polizeiinspektion Frankenthal eine Blutprobe entnommen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim rückte mit sechs Fahrzeugen sowie 32 Einsatzkräften aus. Die Wehrleute aus Weisenheim sicherten die Unfallstelle und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe des verunglückten Autos auf, ihre Freinsheimer Kameraden konnten noch auf dem Weg umdrehen und zum Gerätehaus zurückfahren. Die Polizei teilte derweil mit, dass der Führerschein der Frau erst einmal eingezogen wurde. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Der Schaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 06237 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei wenden können.