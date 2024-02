Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Samstag, um 2.20 Uhr, in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim habe der 22-jährige Fahrer nach Alkohol gerochen, berichtet die Polizei. Auf entsprechende Fragen habe der 22-jährige Bad Dürkheimer gesagt, dass er auch Marihuana konsumiert habe. Mit einem Alkoholatemtest und der Entnahme einer Blutprobe sei er einverstanden gewesen, aber nicht mit einem Drogentest. Beim Blasen in das Röhrchen sei ein Wert von 1,18 Promille festgestellt worden. Der Dürkheimer habe seinen Führerschein abgeben müssen und es sei ein Strafverfahren wegen Alkohol am Steuer eingeleitet worden. rhp